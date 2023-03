Benedetto Ferrara: “Povero Bianco ma se a Sivas ci fossero stati Delio Rossi o Nardella il tipo si sarebbe arreso”

Consueto spunto nella rubrica Rock & Gol per Benedetto Ferrara su La Nazione, l’argomento è lo sfortunato Bianco:

“Povero Bianco, vittima di un invasore di campo violento e frustrato che di sicuro non doveva essere lì a fine partita. Brutta storia, e non c’è niente da ridere, se non fosse che viene da pensare che un Delio Rossi old style di sicuro avrebbe saputo come fermarlo. Per non dire di Dario Nardella new style: un placcaggio fatto bene e il tipo si sarebbe dovuto arrendere. Tutto bene quello che finisce bene. Nel senso che su un campo a macchia di leopardo che pareva disegnato dallo stilista Roberto Cavalli la Fiorentina ha preso quello che voleva: i quarti di finale. Il momento è magico e ci ripaga di mesi di ombra e delusioni…

E ora c’è la Polonia. Mourinho dice che la Coppa da Roma andrà a Firenze. Inutile dire che la gufata, altrimenti detta fiatata, ci ha costretti tutti a toccare ferro…”.