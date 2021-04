Benedetto Ferrara: “Pradè ha ricucito il rapporto con Juric ma la dirigenza ancora non ha deciso. Sarri vuole garanzie e anche Gattuso…”

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così a Lady Radio: “Bologna? Sarà una partita in cui la Fiorentina dovrà avere fame. De Zerbi? Secondo me ancora i viola non hanno deciso il tecnico. Pradè vorrebbe Juric, da quel che mi risulta ha chiarito dopo la scorsa estate. Dal punto di vista del gioco De Zerbi è l’allenatore che mi piace di più. Sarri? Non è possibile per la Fiorentina. E’ un tecnico che vuole delle garanzie. Ma così come Gattuso. Il primo Montella era una scommessa per i gigliati ma ci ha fatto divertire”.