Benedetto Ferrara: “Pradè, il sequel che ha portato con sé tanti soldi spesi e un vuoto pneumatico. Chiesa uno dei peggiori affari di questa società”

È tempo di pagelle per la Fiorentina. Ci pensa Benedetto Ferrara a dare i voti all’annata della Viola sulle colonne de La Repubblica.

Il direttore sportivo, Daniele Pradé, si merita un 5: “Una insufficienza inevitabile, altro ritorno sulla scia di quello del suo predecessore. Entrambi i sequel al momento hanno portato con sé tanti soldi spesi e vuoto pneumatico. Dalla sua il progetto Juric poi saltato per decisione di Rocco Commisso, che da parte sua merita un 6 che nasce dal voto alto per il centro sportivo ( 8) e da quello meno felice per l’organizzazione del progetto sportivo (boh)”.

Altro 5 per la gestione dell’addio di Federico Chiesa: “L’addio a Chiesa al momento resta uno dei peggiori affari di questa società, per tempistica di mercato e modalità di pagamento“.

Dall’altra parte il migliore risulta essere Franck Ribery, che si merita un 7 in pagella: “Altra storia. Altro calcio, soprattutto”.