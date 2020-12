Benedetto Ferrara: “Prandelli che dice “sul 3-0 la Fiorentina è uscita dalle sue paure” sembra una barzelletta che non fa ridere. Firenze è diventata il triangolo delle Bermude del pallone”

Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, in un editoriale pubblicato sul proprio giornale, fa un passo indietro alla partita di domenica della Fiorentina e scrive: “La formazione di Bergamo racconta di un tecnico votato all’umiltà, una squadra nata per distruggere che però alla fine si è autodistrutta. Prandelli che dice: sul 3-0 la Fiorentina è uscita dalle sue paure sembra una barzelletta. Che non fa ridere, però. Siamo all’assurdo. Firenze sembra diventato un triangolo delle Bermude del pallone. Arrivi qui e smetti di giocare. Vai via e torni giocatore”.

Problemi evidentemente ci sono all’interno di questa formazione: “Se nello spogliatoio ci sono screzi, quelli che spesso fanno anche parte del gioco, ora si misura la forza della società. Serve un richiamo all’ordine in nome di una causa suprema chiamata salvezza”.