Benedetto Ferrara: “Prandelli non ha mai voluto un procuratore e ha pagato il prezzo di questa scelta. Non veniva al Franchi per farsi vedere, ma per fare davvero il tifo per la Fiorentina”

Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio, si è soffermato sul ritorno sulla panchina della Fiorentina di Cesare Prandelli, dicendo: “Non ha mai voluto un procuratore e ha pagato il prezzo di questa decisione, restando fuori dai giri per diverso tempo. Lui soffriva per la mancanza che aveva del campo e per non poter sentire l’odore dell’erba. Non veniva al Franchi per farsi vedere per fare il tifo veramente per la Fiorentina“.

Poi ha aggiunto: “Ora ha una grande occasione di riscatto e il fatto che possa farlo a Firenze rappresenta una sorta di romanzo”.