Benedetto Ferrara: “Pressing come se non ci fosse un domani, aggressivi come se non ci fosse nemmeno un dopodomani, è come se la squadra giovedì non avesse giocato in Olanda, ma passeggiato a Boboli per una merenda”

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, commenta sul proprio giornale la partita disputata dalla Fiorentina contro il Napoli, scrivendo: “Pressing come se non ci fosse un domani, aggressivi come se non ci fosse nemmeno un dopodomani. Tosti e determinati, come se giovedì la squadra non avesse giocato in Olanda ma passeggiato a Boboli per una merenda sull’erba. La Fiorentina non vince, ma non soccombe a un Napoli che voleva vincere”.

Poi sui singoli: “Grande Nikola, che quasi azzera Osimhen. E bravo Amrabat, che non fa il regista, fa il muro di cemento armato”.