Benedetto Ferrara: “Primo tempo notevole di Biraghi, poi un’incertezza che significa gol. Tutti hanno un concorrente, perché lui no?”

Sulle pagine de La Nazione troviamo un’analisi di Benedetto Ferrara sulla Fiorentina e, nel dettaglio, sulla presenza di alternative in quasi ogni ruolo.

“Concorrenza. Due portieri, 2 centravanti. Chi è il titolare? Boh. Due ruoli fondamentali. Non importa, Italiano se lo può permettere. Perché? Perché lo spogliatoio crede in lui. Solo un leader ha il coraggio di fare certe scelte. E poi il vento gli soffia alle spalle, se un giorno dovesse girare cambierebbero le cose. Non è questo il caso. E non è un caso se Jovic ha segnato alla prima e Cabral alla seconda. Tutto come deve”.

Continua così il giornalista: “C’è anche un intoccabile che competitors non ne ha. Il capitano. Primo tempo notevole, poi un’incertezza che significa gol. Dai, troviamogli un concorrente. Ce l’hanno tutti, perché lui no?”.