Benedetto Ferrara: “Quando siamo in ballo per obiettivi importanti dobbiamo sempre fare qualcosa per rovinarci la vita. Quando Italiano ha chiesto Berardi, la Fiorentina…”

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, in un intervento a Lady Radio, ha parlato della Fiorentina e dei rapporti con la Juventus: “Vlahovic? Edmundo al carnevale, Ficini, Benalouane, quando noi siamo lì, dobbiamo sempre fare qualcosa per rovinarci la vita da soli e questa è storia. Bisogna aspettare l’inaugurazione del centro sportivo per capire quale sarà il destino di questa società. Lì si capirà se ci sarà la voglia di crescere ancora o se ci sarà un cambiamento. Ci sarà un mercato non facile da affrontare, ci interessa sapere se quei soldi incassati poi saranno reinvestiti”.

Poi sul mercato ha detto: “Quando l’allenatore ha chiesto Berardi, la Fiorentina ha fatto un’offerta più bassa rispetto alle richieste del Sassuolo perché fu fatto un discorso onesto: un giocatore di 28 anni tra tre anni, non ci riprendi quei soldi”.