Benedetto Ferrara: “Se a gennaio vendi il centravanti capocannoniere della Serie A è inevitabile che paghi il prezzo. La Fiorentina ha dei limiti, ma ancora non è finita”

Il giornalista e tifoso viola Benedetto Ferrara, raggiunto da Lady Radio, è tornato a parlare della sconfitta di ieri subita dalla Fiorentina e non solo: “Non si può passare dai sogni Champions alla depressione totale. La Fiorentina è una squadra con dei limiti, come tutte le squadre del resto. Ai viola è stato venduto il centravanti titolare a gennaio e questa cosa la paghi dal punto di vista del rendimento offensivo. Ancora però nulla è perso. L’Udinese è una squadra con la testa libera, che ieri voleva dimostrare. La Fiorentina invece veniva da due gare negative. Tuttavia, se vendi il centravanti capocannoniere è inevitabile che paghi il prezzo. Poi il cuore ci fa sperare in Cabral, ma con la scelta finanziaria fatta si sapeva di rischiare dal punto di vista sportivo. Detto questo la stagione non è ancora finita e tutto è ancora da decidere”.

E ancora: “La Fiorentina ha problemi a segnare perchè aveva un grande attaccante. Vlahovic voleva andare via a giungo e invece è stato venduto a gennaio. La società ha fatto una scelta, libera di farlo, ma è normale che i numeri adesso siano questi”.