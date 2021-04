Benedetto Ferrara: “Se la Fiorentina vende Vlahovic ha perso. Contratto ridicolo di cessione per Chiesa, non l’hai convinto ad andare da chi ti offriva 70 milioni di euro”

Cosa deve fare con Dusan Vlahovic la Fiorentina? Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio, ha espresso dei concetti molto chiari sull’argomento: “Hai già ceduto Chiesa e non sei stato in grado di sostituirlo. Tra l’altro hai fatto anche un contratto ridicolo di cessione e non sei stato nemmeno in grado di convincerlo ad andare al Liverpool che ti dava 70 milioni cash e gli garantiva pure un ingaggio più importante al giocatore. Alla luce di questo ci sarebbe da fidarsi sul fatto che, venduto Vlahovic, ci sarebbe qualcuno in grado di rifare una squadra coi soldi incassati?”.

E ancora: “Hai la fortuna di avere un attaccante forte, che ha solo 21 anni. Se cedi il serbo hai perso. Approfittiamo di lui per farci una squadra intorno e uscire da questo deserto emozionale che dura da anni”.