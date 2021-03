Benedetto Ferrara: “Se Vlahovic prende un raffreddore siamo messi male, situazione imbarazzante. Parlano di programmazione, mi viene da ridere e poi da piangere”

Il giornalista Benedetto Ferrara a Lady Radio ha analizzato così il momento della Fiorentina: “Attacco? Se Vlahovic prende un raffreddore siamo messi male. E’ una situazione imbarazzante. Poi se la società viene criticata qualcuno se la prende. La stagione si salva entrando nella mentalità giusta. Questa squadra ancora non ce l’ha. Contro la Roma qualcosa abbiamo visto, ma con le big è più facile trovare motivazioni. Sono un po’ imbarazzato perchè non mi piace ripetere sempre le stesse cose. Ma Callejon è un calciatore da 4-3-3 e non giocherà mai in questa squadra. Per scelta tecnica o incapacità la Fiorentina non ha preso il sostituto di Chiesa. Parlano di programmazione ma mi viene da ridere e poi da piangere“.