Benedetto Ferrara: “Stadio? Al netto delle battute e dei giudizi estetici, sono felice che sia stata imboccata una strada che può tirarci fuori dal passato remoto”

Tramite il proprio account Facebook, il giornalista Benedetto Ferrara si è espresso così sul nuovo stadio: “Anche se l’impatto visivo non è il massimo, credo che la possibilità di avere uno stadio all’altezza del nostro tempo sia ciò che conta di più. Si valutano i costi, la sostenibilità e tutti i vari accessori: dal parco, all’auditorium e a tutto ciò che tiene conto della riqualificazione di un quartiere nato per lo sport. Per Vederlo e praticarlo.

Poi ha concluso: “Quindi, al netto delle battute e dei giudizi estetici, che poi sono personali, sono felice di aver imboccato una strada che può tirarci fuori dal passato remoto“.