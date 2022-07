Benedetto Ferrara: “Torreira non ne esce, è come quel fidanzato che viene lasciato ma continua a mandarti foto e frasi zuccherose. Chiederà di fare la guardia giurata al Viola Park?”

“Lucas Torreira non ne esce. Come quei fidanzati che si lasciano e uno dei due continua per mesi e mesi a mandarti le foto di quando tutto era rose e fiori e frasette zuccherose del tipo: “Pazzi di noi”. Sull’ex centrocampista della Fiorentina, ci scherza su il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara.

Ferrara scrive ancora su Torreira: “Va allo stadio con la tuta della Fiorentina, in vacanza con gli ex compagni in Versilia, manda messaggi d’amore ai suoi ex tifosi. Ci manca solo un whatsapp a Italiano con scritto “Manchi”.

E aggiunge: “Ma la cosa potrebbe diventare ossessiva. Torreira chiede le chiavi della città a Nardella, vuole fare il magnifico messere, guidare la tramvia, lavorare come guardia giurata al Viola Park“.