Benedetto Ferrara: “Un plauso alla Fiorentina per l’acquisto in largo anticipo di Ikone. La società ha imparato dai propri errori”

Il giornalista de La Nazione Benedetto Ferrara, consueto ospite di Lady Radio, ha commentato l’arrivo di Ikone dal Lille come primo rinforzo per la squadra di Italiano: “L’arrivo a Firenze del francese è un bellissimo segnale da parte della Fiorentina. Negli ultimi anni il mercato di gennaio ha spesso rovinato le stagioni e non mi riferisco solo a questa gestione. La società viola sembra aver fatto tesoro di alcuni errori e si è mossa in largo anticipo”.

E ancora: “L’arrivo di un giocatore importante come Ikone prima ancora che apra la sessione di calciomercato merita un grande plauso. Poi si valuterà il giocatore per quello che darà in campo. Sulla carta Ikone sarà l’ultimo tassello che comporrà il tridente titolare insieme a Vlahovic e Nico Gonzalez, mentre finora quel posto era conteso tra Callejon, Sottil e Saponara“.