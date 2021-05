Benedetto Ferrara: “Vendere Chiesa il primo anno e Vlahovic il secondo non rappresenterebbe una grande operazione simpatia. La strada delle clausole per far rimanere il serbo alla Fiorentina”

Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, sul proprio giornale tratta stamani l’argomento Dusan Vlahovic e il suo rapporto con la Fiorentina.

“Vendere Chiesa il primo anno e Vlahovic il secondo non rappresenterebbe una grande operazione simpatia – scrive – Un po’ come lottare ogni anno per salvarsi”.

E ancora: “È chiaro che per firmare un contratto bisogna essere in due, ma le strade sono molteplici, e non è mica solo questione di soldi o garanzie tecniche. Ci sono le clausole, e quelle contano molto…Insomma, una clausola rescissoria non eccessiva potrebbe essere un buon compromesso per le parti. Triste per chi sogna di vincere qualcosa e immagina un nuovo Batistuta fedele alla linea”.