Benedetto Ferrara: “Vorrei sapere cosa ha detto Carillo al termine dell’incontro alla squadra. L’errore primordiale è stato puntare su Iachini perchè…”

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Lady Radio per parlare della stretta attualità viola: “Andrei oltre le parole del vice allenatore di Iachini Carillo. Quel che viene detto ai media conta per la gente ed è normale che ci sentiamo un po’ presi in giro perchè dire che la Fiorentina ha giocato una bella partita è surrealtà. Io vorrei sapere invece cosa si sono detti al termine dell’incontro perchè è quello ciò che conta. Credo che l’errore primordiale che è stato fatto quest’anno è quello di puntare su Iachini. Al di là dei suoi limiti e delle sue qualità, se vuoi provare ad aprire un ciclo vincente si deve iniziare con un allenatore ben preciso e che sa fare questo”.

0 0 vote Article Rating