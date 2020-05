Benedetto l’anticipo di cassa di gennaio: e la Fiorentina potrebbe scalare posizioni sulla griglia grazie all’ultimo mercato

Ce lo stanno dicendo in tutte le salse che il prosieguo della Serie A è in bilico, così come lo è il prossimo mercato. O meglio, il calciomercato per come lo conosciamo, perché di per sé per quello la compresenza non sarebbe indispensabile, anche se abituale. Per questo qualcosa cambierà anche in tal senso e magari l’impatto della crisi sull’economica imporrà una certa spending review a giro per la Serie A. Ecco quindi che quanto fatto dalla Fiorentina nello scorso mercato di gennaio assume i caratteri della clamorosa (e inconsapevole) lungimiranza: gli acquisti di Amrabat e Kouame sono stati i due principali a livello economico, insieme a quello di Duncan, e indirizzati sulla stagione 2020/21. Due colpi che torneranno di gran comodo perché già portati a compimento e utili ad alzare il livello della squadra viola in un contesto dove per chi vorrà crescere qualche difficoltà in più del normale ci sarà. Un vantaggio invece per la Fiorentina che ha già fatto parte del lavoro.