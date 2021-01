Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Pinamonti al Benevento in prestito con diritto di riscatto. Conte però, dopo aver appreso che l’Inter non si muoverà sul mercato per cercare un attaccante, avrebbe stoppato la trattativa con la società campana. Operazione non saltata del tutto, ma il Benevento ha la necessità di rinforzarsi in attacco e le alternative all’attaccante nerazzurro sono Inglese, Pavoletti o Lammers, tutti giocatori seguiti anche dalla Fiorentina. Il mercato è pronto ad entrare nel vivo e i giocatori offensivi sembrano essere i più cercati. A riportarlo è Il Mattino.