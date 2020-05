Benevento in Serie A? Inzaghi punta Llorente e un attaccante viola

Il futuro di Riccardo Sottil è tutt’altro che scontato, e nelle ultime ore sembra essere uscita l’ennesima pretendente per il casse ’99 della Fiorentina. Stiamo parlando del Benevento che sta già pensando a rinforzare la squadra per il ritorno in Serie A. Secondo quanto riportato da Seriebnews.com, il club campano avrebbe pensato al giovane attaccante viola e a Fernando Llorente per puntellare l’attacco di Filippo Inzaghi.

Il club giallorosso sarebbe intenzionato a richiedere alla Fiorentina il prestito del giocatore, l’esterno potrebbe disporre di maggior spazio di quello avuto finora in viola e potrebbe finalmente affrontare una stagione in Serie A da titolare. Adesso occorre aspettare i prossimi mesi per vedere se ci saranno o meno contatti tra le parti.