Benevento-Sampdoria: Inzaghi affronta i blucerchiati col tridente. Prandelli che avrà in mente per domenica prossima?

Domenica prossima alle 15 la Fiorentina andrà in scena a Genova, sponda blucerchiata, in una sfida che dirà tanto, soprattutto per quanto riguarda la classifica. A sette giorni dal match è ancora presto per abbozzare una probabile formazione dei gigliati, ma una considerazione a margine la possiamo certamente fare.

Da pochi minuti si sta giocando il lunch match tra Benevento e Sampdoria, e Inzaghi sfida Ranieri con il suo classico 4-3-3. Tridente offensivo composto da Caprari, Insegne e Lapadula. Dunque, al netto di quanto visto venerdì sera, con la coppia Vlahovic-Eysseric che garantisce poco peso offensivo alla Fiorentina, vedremo se Prandelli riconfermerà il tandem visto contro l’Inter. Chiaramente Ribery farà di tutto per recuperare il suo posto nello scacchiere viola, ma se non dovesse farcela, Prandelli potrebbe lanciare un inedito 4-3-3?

Gli interpreti sarebbero vari. Sicuramente Vlahovic al centro dell’attacco, con ai suoi fianchi Callejon in quella che di fatto è la sua collocazione più logica. Dall’altra parte Kouame, o magari Bonaventura, o il fidato Eysseric chissà, ma se il Benevento se la gioca a viso aperto con la Sampdoria perchè la Fiorentina non può farlo?