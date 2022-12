Benitez: “Sorpreso da Amrabat, è stato fondamentale per il Marocco”

L’ex tecnico di Liverpool, Napoli e Real Madrid, Rafa Benitez, ha espresso parole positive nei confronti del centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, alla luce di quanto fatto da lui e dal suo Marocco nei recenti Mondiali.

“I giocatori in Qatar che mi hanno sorpreso? Alcuni sono stati fondamentali per le proprie squadre. Julián Álvarez per l’Argentina, Giroud per la Francia, Amrabat per il Marocco” queste le parole pronunciate dal tecnico spagnolo in un’intervista rilasciata a La Repubblica.