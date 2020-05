Bennacer e quella preferenza negata alla Fiorentina: “Scelsi il Milan perché aveva il progetto migliore per me”

In un breve estratto della sua intervista per SportWeek il centrocampista Ismail Bennacer ha parlato della sua scelta della scorsa estate, quando preferì il Milan alla Fiorentina: “Dall’Arsenal all’Empoli fu un bel salto all’indietro? Con gli inglesi avevo ancora quattro anni di contratto, ma io vado dove mi vogliono davvero. Non conoscevo Empoli, ma ho accettato di scendere dalla Premier alla Serie B italiana perché quello è stato il club che mi ha voluto più di tutti. Allo stesso modo ho fatto col Milan: l’ho scelto per la sua storia, ma più ancora perché il suo progetto era il migliore per me”.

0 0 vote Article Rating