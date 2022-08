Bennacer risponde a Malinovskyi a Bergamo mentre il Verona (senza Barak) fa il primo punto a Bologna. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Due pareggi per chiudere il programma domenicale di Serie A: entrambi per 1-1 tra Atalanta e Milan e tra Bologna e Verona.

A Bergamo vantaggio iniziale firmato da un gran sinistro di Malinovskyi e pareggio nella ripresa di Bennacer, con un bel sinistro a girare. A Bologna invece rossoblu in vantaggio con Arnautovic, raggiunto poi dal solito Henry. Nei gialloblu, come noto, non ha giocato Barak, ormai in procinto di passare alla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 6, Napoli 6, Fiorentina 4, Milan 4, Atalanta 4, Torino 4, Lazio 4, Juventus 3, Roma 3, Spezia 3, Sassuolo 3, Salernitana 1, Udinese 1, Empoli 1, Verona 1, Bologna 1, Cremonese 0, Lecce 0, Monza 0, Sampdoria 0.