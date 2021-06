Bentornata febbre da calciomercato: l’entusiasmo dei tifosi viola e quella sensazione che stavolta le cose potrebbero davvero essere cambiate

Oliveira, Guedes, Bakayoko, De La Vega, Gonzalez. Siamo appena all’11 di giugno e sono già diversi i nomi di calciatori accostati alla Fiorentina, seppur con alcune differenze. Se Bakayoko appare più come una suggestione, gli altri tre sono invece ipotesi concrete con il giocatore dello Stoccarda osservato speciale delle ultime ore.

Una premessa doverosa per puntualizzare come le cose, stavolta davvero, sembrano essere cambiate. L’entusiasmo dovuto all’arrivo di Gattuso si sta concretizzando nei fatti, sebbene ancora nessun acquisto sia stato definito. Ma la strada imboccata è quella giusta, e i tifosi della Fiorentina sono tornati a sentire quell’eccitazione da calciomercato che mancava da un po’ di anni.

Addio alla rassegnazione che ha caratterizzato le ultime estati, bentornata a quella sensazione che la Fiorentina potrà tornare a dire la sua in fatto di acquisti. Giocatori nuovi che, se arriveranno, troveranno un allenatore che gli ha scelti personalmente e per questo pronto a valorizzarli al cento per cento.

Fermo restando che alla fine è sempre il campo a parlare, i fatti dicono che la Fiorentina si sta muovendo con decisione per più di un giocatore. Obiettivi precisi, profili funzionali, da raggiungere con manovre forti e senza perdere tempo inutile. Per una volta prima degli altri, ricordando che ufficialmente il calciomercato ancora non è neanche iniziato.