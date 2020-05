Bentornato Ribery: Il nodo quarantena

Tra oggi e domani tornerà a Firenze anche Franck Ribery. Il francese è stato l’unico giocatore della Fiorentina ad aver trascorso questo periodo all’estero. Per lui però adesso c’è il nodo quarantena da sciogliere: dovrà rimanersene da solo a casa per 14 giorni prima di ricominciare ad allenarsi oppure no? Un nodo che dovrà sciogliere il nuovo protocollo del calcio, al varo in queste ore. Senza cambiamenti si va incontro a due settimane di isolamento preventivo.