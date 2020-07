Benvenuti al Chiffi Horror Show: Capello biondo e abbronzatura, ma perché non è rimasto al mare? Un’azione che consegna l’arbitro alla storia

Roma-Fiorentina gara valida della 36esima giornata della Serie A è stata diretta da Daniele Chiffi di Padova coadiuvato da Di Iorio e Vecchi, Mazzoleni al VAR.

Prima mezz’ora senza episodi da segnalare. Al 34′ prima ammonizione dell’incontro, sul taccuino finisce Pezzella che di mestiere stoppa Dzeko. Fallo che ci può stare ma è eccessivo il provvedimento disciplinare. Al 44′ Lirola tocca da dietro Bruno Peres, il secondo assistente Vecchi dà una mano a Chiffi nella decisione di assegnare il calcio di rigore.

Si passa alla ripresa e precisamente al minuto 72′ quando Chiffi inventa letteralmente una punizione per i padroni di casa al limite dell’area avversaria. In realtà è Bruno Pères che si lascia cadere fingendo un contatto con Milenkovic e l’arbitro abbocca come il peggiore dei principianti. Nell’occasione giallo a Caceres per proteste. È solo un assaggio dello show finale Chiffi regala. All’84’ infatti azione rocambolesca in area viola, palla che carambola sul corpo dell’arbitro, che non ferma il gioco per scodellare una palla a due, e finisce a Carles Perez che conclude verso la porta; respinta di Terracciano, altro batti e ribatti con Dzeko che mette fuori e poi si scontra con l’estremo difensore viola. Chiffi ci pensa un bel po’ e poi dal cilindro tira fuori un penalty assolutamente inesistente per la Roma. Proteste vivacissime della Fiorentina, con Ghezzal che ripetutamente manda a quel paese l’arbitro, il quale, con pochissimi attributi, estrae solo un timido giallo (l’algerino a quel punto meritava la doccia anticipata). Prima del finale ammonizioni a Mancini per proteste ed a Milenkovic per gioco falloso.

Prestazione disastrosa per Chiffi, zero attenuanti per l’arbitro padovano. Concede nel finale un rigore alla Roma che andrebbe fatto vedere a tutti gli aspiranti arbitri per fare capire loro come non si dirige una partita. Da errore tecnico, sempre sull’azione del raddoppio giallorosso, il fatto che lui colpisca la sfera e non interrompa l’azione come previsto dal nuovo regolamento. Qui però anche l’esperto VAR Mazzoleni sarebbe dovuto intervenire. Capello biondo e abbronzatura a puntino, per Chiffi sarebbe stato meglio restare in riva al mare.