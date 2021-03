Benvenuti nel Medioevo italico: Un ricorso incredibile. I bastoni messi tra le ruote della Fiorentina

Se sulla conduzione della squadra, ma anche sulla conduzione della questione stadio, ci sarebbe più di qualcosa da dire alla Fiorentina (intesa come società), sul centro sportivo non si possono che fare i complimenti al club viola. Trattativa per l’acquisizione dei terreni, iter per la realizzazione, progetto messo in piedi, tutto finora è stato fatto a regola ed è stato messa in piedi la costruzione di un asset importante per la vita della squadra.

Tutto bene e tutto ok? No, figuriamoci. Perché c’è ancora chi spera che l’Italia resti al tempo del Medioevo. Un ricorso che ha dell’incredibile quello fatto dalla sedicente associazione Italia Nostra. Incredibile perché un terreno che era agricolo ma in totale stato di abbandono, sarebbe dovuto rimanere tale vita natural durante.

Se ci sia altro dietro non lo sappiamo di certo, quello che emerge però con chiarezza è che in questo caso si sia messo davvero i bastoni tra le ruote alla Fiorentina. Se si dovessero bloccare i lavori, anche per qualche mese, sarebbe un danno importante per tutti.