Beppe Galli: “Se oggi litighi con un procuratore perché lo ritieni scorretto, poi non devi riavvicinarti per interesse. Su Vlahovic…”

A 1 Station Radio è intervenuto Beppe Galli, agente Fifa, per parlare anche del rapporto della Fiorentina con gli agenti di mercato e la linea dura dettata da Commisso. Queste le sue parole:

“Non entro in casa degli altri, ma non si deve parlare più dei procuratori al plurale. Quando si trova un professionista scorretto, lo si allontana e non ci si lavora più. Non bisogna fare di un’erba un fascio. Con Vlahovic, invece, hanno fatto un capolavoro. Ciò che è sbagliato nel calcio è che se oggi litighi con un procuratore perché lo ritieni scorretto, non devi riavvicinarti in un secondo momento solo perché ha qualche elemento di tuo interesse. Al Bayern ci sono procuratori che non si possono più accostare alla società a causa di scorrettezze passate, e questo deve insegnarci qualcosa”.