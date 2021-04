Berardi alla Fiorentina: “L’unica volta che ha pensato davvero di andare via da Sassuolo, è stato tre anni fa quando lo hanno cercato i viola”

Ieri sera, Matteo Marani ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita della sconfitta della Fiorentina contro il Sassuolo. Il giornalista ha commentato la possibilità che in passato ebbe Berardi di vestire la maglia viola:

“L’unica volta che Berardi ha pensato davvero di andare via da Sassuolo, è stato tre anni fa quando lo ha cercato la Fiorentina. In quel caso al vicinanza a Sassuolo e il poter andare in una piazza simile a Reggio Emilia ma più importante, stava per fare la differenza. Sarebbe stato un giocatore perfetto per l’atmosfera di Firenze”.