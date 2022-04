Berardi continua ad essere l’oggetto del desiderio della Fiorentina. Il club viola è pronto alla contesa in vista del mercato estivo

L’esterno d’attacco del Sassuolo Domenico Berardi è destinato ad essere uno dei giocatori più ambiti nella prossima sessione di calciomercato estiva. E dopo l’interesse mostrato l’anno scorso la Fiorentina potrebbe tornare a farsi sentire per impostare una trattativa. A riferirlo è Calciomercato.com, che precisa come il giocatore neroverde dopo il “no” alla Juventus di alcuni anni fa, ha sempre più richieste. In prima fila per lui ci sarebbero infatti il Napoli e il club viola.

Viene inoltre precisato che le due società sono pronte a contendersi Berardi. ll suo nome è stato accostato di recente anche al Milan, quindi la Fiorentina dovrà giocarsi bene le sue carte se vorrà ritentare il corteggiamento alla pedina d’attacco del Sassuolo.