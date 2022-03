Berardi, da giocatore attenzionato a rimpianto della Fiorentina? L’esterno del Sassuolo vanta numeri da bomber europeo

Quando a gennaio il nome di Berardi veniva accostato al nome della Fiorentina, la suggestione infiammava legittimamente i tifosi viola. Le vicende di mercato hanno poi detto altro, visto che il club di Rocco Commisso ha puntato tutto su Ikonè. Dietro l’investimento sul calciatore francese c’è una precisa politica societaria che la società gigliata ha espresso esplicitamente in più riprese: nessun investimento su calciatori poco futuribili e dall’età calcistica avanzata. Tradotto: 30 milioni per Berardi sono troppi, e dunque all’attaccante classe 94′ è stato appunto preferito l’esterno ex Lille, classe 98′.

Così l’attaccante italiano è rimasto a Reggio Emilia e in questa stagione sta collezionando numeri da capogiro. Domenico Berardi infatti è uno dei cinque giocatori ad aver preso parte ad almeno 25 gol nei maggiori campionati europei quest’anno (precisamente vanta 14 gol e altrettanti assist) . Gli altri quattro? Attaccante del calibro di Salah, Lewandowski, Mbappè e Benzema.