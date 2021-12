Berardi e Cutrone guidano Sassuolo e Empoli ai colpacci contro Lazio e Napoli. I toscani volano davanti alle romane Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminate le due gare delle 18.00 di questa 17esima giornata di Serie A.

Al Diego Armando Maradona di Napoli i partenopei sono stati battuti dall’Empoli per 0-1. Il gol è stato firmato al 70esimo dall’ex Fiorentina Patrick Cutrone, che ha spinto rocambolescamente in porta il pallone con la nuca dopo che il centrocampista del Napoli Anguissa aveva tentato di spazzare l’area. Vani i tentativi nel finale di agguantare il pareggio da parte della squadra di Spalletti.

Colpaccio casalingo anche del Sassuolo, che ha battuto per 2-1 la Lazio di Sarri. Proprio i biancocelesti si erano portati in vantaggio con il primo gol “romano” di Zaccagni al sesto minuto. In sei minuti poi il Sassuolo l’ha ribaltata, prima con una magia di Domenico Berardi al 63esimo, poi con il gol di Raspadori. Finisce 2-1 per i padroni di casa neroverdi, prossimi avversari della Fiorentina in campionato.

L’attuale classifica di Serie A: Milan 39, Inter, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juventus 28, Empoli 26, Roma, Lazio 25, Bologna 24, Verona, Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa, Cagliari 10, Salernitana 8.