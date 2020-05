Berardi e la possibilità di tornare di moda per la Fiorentina. Carnevali: “Ha delle richieste, ma…”

C’è la possibilità che Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, possa tornare di moda in chiave Fiorentina. Ovviamente tutto dipende da quello che deciderà di fare Federico Chiesa. Qualora decidesse di non rimanere, ecco che Pradè potrebbe tornare a bussare alla porta del club emiliano, con la quale ha già fatto diversi affari nell’ultimo anno.

Intanto però l’AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali, fa capire che la strada è in salita per chi lo vuole: “Berardi ha delle richieste ma la nostra volontà è di trattenerlo. La nostra politica è fare una cessione all’anno per mantenere il bilancio in ordine, senza però mettere a rischio il progetto iniziato dal Dottor Squinzi, vogliamo portarlo avanti e mantenere la serie A, esserci da sette anni è un risultato straordinario per noi”.