Berardi e quella condizione che spinge il Sassuolo a temporeggiare. Per il centravanti è corsa a tre?

La Nazione in edicola stamani si concentra anche sul futuro di Domenico Berardi. Il giocatore piace, è indiscutibile. Potrebbe anche essere fatto un ulteriore tentativo, ma la quanto mai possibile partenza di Boga potrebbe in qualche modo spingere i neroverdi a temporeggiare.

Tra i regali che dovrebbero arrivare fin dal prossimo mese, però, non dovrebbe esserci soltanto il suo nome. Sì, perché col Real Madrid si continua a parlare per Borja Mayoral. Alla fine, i “blancos” potrebbero accettare un’operazione sempre in prestito, magari con un diritto di riscatto già quantificato e dei bonus a obiettivo. Resta in corsa pure Scamacca, sempre di proprietà degli emiliani, così come non scema l’attenzione per Toni Martinez del Porto.