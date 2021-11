Berardi e Scamacca vincono e convincono: sarà matrimonio con maxi-trattativa nel mercato di gennaio?

Due attaccanti del Sassuolo nel mirino della Fiorentina già da mesi oggi hanno segnato due reti decisive in Milan-Sassuolo 1-3. Si tratta di Berardi e Scamacca: un attaccante esterno e un centravanti, proprio quel che la dirigenza viola cerca nel mercato di gennaio, cioè un esterno e un vice-Vlahovic. Analizziamo le situazioni singolarmente.

Ad oggi Berardi pare tra i due quello più vicino a vestire la maglia dei viola. Quest’estate, nonostante la volontà di “Mimmo” di lasciare il club e il suo apprezzamento per la destinazione Firenze, la trattativa non è andata in porto per differenza abissale tra offerta dei viola e richiesta del Sassuolo; inoltre i viola non hanno voluto lasciar andare Sottil, che i neroverdi chiedevano come contropartita tecnica, per abbassare la richiesta di 30 milioni, che ai gigliati pare un po’eccessiva vista l’età del capitano del Sassuolo. Di recente è stato raggiunto un accordo formale col giocatore sulla base di 3,5 milioni di euro a stagione fino al 2026 ed è stato fatto un tentativo con gli emiliani: circa 15 milioni, per poi salire a un massimo di 20/22 nella trattativa, magari inserendo (ora sì!) Sottil, che fin qui non ha convinto con le sue prestazioni.

Guardando alla situazione di Scamacca, invece, il centravanti si contende il posto con altri nomi, su tutti Borja Mayoral, anche se va detto che il mister preferirebbe l’Italiano alla punta del Real.

La Fiorentina potrebbe dunque intavolare una maxi-trattativa col Sassuolo e cercare di prendere la coppia-gol a un prezzo più abbordabile: Commisso, deciso a puntare con decisione all’Europa, dopo la prestazione di oggi sarà convinto? Ci proverà?