Berardi e un ingaggio nettamente alla portata della Fiorentina

E’ tempo di rimettere insieme alcune idee di mercato per i dirigenti della Fiorentina. Un nome che è spesso comparso sul tavolo di Pradè e Barone è quello dell’attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi. Il neroverde potrebbe essere una pedina buona per la linea offensiva viola, ma un suo eventuale arrivo potrebbe essere vincolato alla partenza di Federico Chiesa, ipotesi questa in calo nel corso dell’ultima settimana.

Un’operazione fattibile per la Fiorentina quella relativa a Berardi, anche perché il suo ingaggio, a dispetto del valore tecnico, non è affatto alto per gli attuali parametri viola. Il Sassuolo garantisce al giocatore 1,5 milioni di euro netti a stagione, il massimo livello possibile per il club legato alla Mapei e alla famiglia Squinzi. Ma è anche largamente al di sotto ai livelli di Ribery, del futuro gigliato Amrabat e dello stesso Chiesa, tanto per fare alcuni nomi.

Semmai ci sarebbe da discutere del valore economico del suo cartellino perché la richiesta di partenze degli emiliani è sempre stata superiore ai 30 milioni di euro.