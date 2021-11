Berardi fa 93 e mette un altro mattoncino per convincere Commisso della bontà dell’investimento

Sono 7 in campionato, con quello di ieri al Milan, in 12 giornate per Domenico Berardi. E in totale in carriera sono 93 in 250 partite, tutti con la maglia del Sassuolo, con cui in A esordì nel 2013 a 19 anni, dopo avercelo portato. Difficilmente si trova qualcuno con i suoi numeri nella massima serie, oggi che di anni ne ha 27 (perché 28 li farà solo tra otto mesi). In più c’è il rendimento con la maglia azzurra e l’Europeo vinto: insomma, dal punto di vista della maturazione il giocatore è al top.

La Fiorentina l’ha sognato gli anni scorsi e l’ha pressato molto da vicino in estate, quando aveva anche il sì dell’attaccante. Quel sì che oggi c’è ancora, serve alzare l’offerta per il Sassuolo ma serve soprattutto che il presidente Commisso si convinca del fatto che sia Berardi il profilo giusto per la Fiorentina di oggi