“Berardi ha 28 anni e il Sassuolo non potrà continuare a chiedere la luna per lui”. E chissà che ne pensa l’ostilissimo (per la Fiorentina) Carnevali

Comprare dal Sassuolo è tradizionalmente difficile, lo ha scoperto la Fiorentina a sue spese quando prese prima Lirola e poi Duncan ma soprattutto quando ha provato, senza successo, a prendere Domenico Berardi. Un obiettivo forse fino a un certo punto, considerata la proposta da 15 milioni di euro a fronte di una richiesta da quasi 40 del ds Carnevali, un osso durissimo per la società viola, un po’ meno per altri club a cui ha ceduto calciatori con dilazioni importanti e presentando le trattative di cessione con grande entusiasmo.

Da Calciomercato.com arriva una considerazione proprio su Berardi, anche se in ottica Milan e che riguarda proprio le pretese dei neroverdi: “Il brutto errore a porta vuota con i macedoni non può mettere in discussione la bravura del giocatore: servirebbe come il pane a Milanello dove, sulla destra, c’è una quota gol e assist troppo bassa. Ma Carnevali non può continuare a chiedere cifre folli per un calciatore che farà 28 anni ad agosto e che ha zero presenze in Champions League e anche in Europa League. Proprio per questo, è difficile che arriveranno offerte importanti dall’estero, dove c’è una considerazione su di lui diversa. Ecco perché il Sassuolo deve rivedere al ribasso la richiesta e accontentare il giocatore”.