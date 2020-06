Berardi, il pallino di Pradè che potrebbe rimpiazzare Chiesa. Su Piatek…

La Fiorentina secondo quanto riporta La Nazione, starebbe ripensando a Berardi, da sempre un pallino di Pradè. L’attaccante del Sassuolo sarebbe eventualmente anche il primo passo per la ricostruzione del fronte offensivo se dovesse partire Chiesa. L’attaccante italiano è un esterno offensivo e la Fiorentina potrebbe aver bisogno di rimpiazzare la partenza di Federico. Per la punta centrale non è mai stato mollato Krzysztof Piate, il polacco che all’Herta Berlino pare aver ritrovato il senso per il gol. Il club viola è sempre in contatto con chi cura gli interessi del polacco.

