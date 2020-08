Berardi per Chiesa: La Fiorentina ha in mano il jolly per aggiudicarsi l’attaccante

Il futuro di Federico Chiesa resta pieno di incertezze. Passi avanti per il rinnovo del contratto di Federico con la Fiorentina (in scadenza giugno 2022) non ci sono stati. E lo stesso discorso vale anche per le offerte per il suo cartellino.

Dovesse però partire, la strada per la sua sostituzione probabilmente sarebbe già tracciata. Già l’anno scorso la Fiorentina era decisa a fare un grande investimento su Domenico Berardi poi però si aprì la porta di Ribery e la trattativa con il Sassuolo si fermò. E per l’attaccante neroverde, si legge su La Repubblica, i viola potrebbero avere in mano un jolly: Riccardo Sottil. E’ sicuramente questo un giocatore che il Sassuolo segue con attenzione. La Fiorentina nel mercato invernale, nonostante le tante richieste, ha deciso di tenerlo. Ora però lo scenario è cambiato e il club emiliano potrebbe essere quello giusto per lui, con un allenatore come De Zerbi che punta molto sul 4-3-3.

L’altra alternativa è Riccardo Orsolini, che il Bologna ha acquistato la scorsa stagione dalla Juventus.