Berardi sbatte sul gomito di Biraghi, Serra prende un abbaglio e la Fiorentina ci rimette

La partita tra Fiorentina e Sassuolo è stata diretta dal signor Marco Serra di Torino.

Nella sua prestazione pesa e in maniera grande la doppia ammonizione comminata a Biraghi; nel primo caso, il contatto (che è dietro le spalle e non sul volto), arriva perché il capitano gigliato sbaglia il tempo del salto e ricadendo si appoggia all’avversario. Nel secondo è un normale scontro di gioco, in cui è Berardi che va a sbattere sul gomito di Biraghi e non certo il difensore viola che sbraccia. Un doppio abbaglio che condiziona in maniera grave la partita della Fiorentina.

Regolare la seconda rete del Sassuolo, con Maleh che tiene in gioco tutti. E anche le due segnature della Fiorentina. Sulla prima c’è Kyriakopoulos dietro a Vlahovic, sulla seconda invece è Toljan a far sì che la rete di Torreira sia valida.