Berardi vale i cinque esterni della Fiorentina, almeno dal punto di vista dei numeri

Domenico Berardi, 29 presenze, 14 gol e 15 assist. Sono questi i numeri del numero 25 neroverde e del suo campionato di Serie A ormai a gli sgoccioli. Se guardiamo in casa Fiorentina invece, ci accorgiamo che i 14 gol messi a segno dall’esterno classe 94′ sono i medesimi raccolti da tutti e cinque gli esterni di Vincenzo Italiano. Nello specifico: Nico Gonzalez al primo posto con 5 gol, poi Sottil 4, Saponara 3, e una rete ciascuno per Callejon e Ikoné.

Lo scorso gennaio la Fiorentina ci aveva provato ad affondare sul talento tutto mancino, ma con poca convinzione, tant’è che l’offerta dei gigliati è stata rispedita presto al mittente. Chissà se la prossima estate la dirigenza viola si rifarà sotto per Berardi o se l’occasione per il suo matrimonio in viola sia ormai sfumata. Quel che è oggettivo è che, almeno dal punto di vista dei numeri, l’esterno d’attacco a disposizione di Dionisi vale tutti e cinque gli esterni della Fiorentina.