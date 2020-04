Beretta: “Scambio Biraghi-Spinazzola? La Fiorentina si ritroverebbe un giocatore pronto. Da quando è arrivato Commisso…”

L’ex allenatore di Siena e Parma, attualmente consigliere della FiGC, Mario Beretta è intervenuto a Radio Bruno per commentare il primo anno della Fiorentina di Rocco Commisso. Queste le sue parole: “Credo che ad inizio stagione ci sia stato qualche problema, senno non sarebbe mai cambiato l’allenatore. L’arrivo della nuova proprietà ha senza dubbio portato aria nuova in città. C’è da dire che la nuova dirigenza si è insediata in un momento per niente facile, ma sicuramente la stagione può ancora concludersi nel modo migliore. Il futuro dei viola sarà diverso. Iachini è un tecnico molto preparato: possiede grandi qualità tecnico-tattiche e ha dimostrato sin da subito di apportare grandi cambiamenti nell’assetto della squadra. Beppe ha un carattere molto forte, conosce benissimo Firenze e i tifosi hanno grande rispetto per lui: credo che per lui ci sia la possibilità di fare un ottimo lavoro anche in una piazza esigente come questa. Come vedrei Spinazzola in viola? Il ragazzo ha grandi potenzialità e, anche se nelle ultime stagioni ha avuto qualche infortunio di troppo, adesso è al top. Già ai tempi di Siena avevamo cominciato ad importarlo come esterno: prima a cinque e poi in una difesa a quattro. Secondo me è uno di quei giocatori che ha la capacità di fare ulteriori passi in avanti viste le potenzialità che ha. Firenze potrebbe davvero essere la piazza giusta per uno come lui, anche se ovviamente un suo ipotetico arrivo dipenderà da molti fattori: sono comuncque certo che con l’esperienza che ha acquisito in questi anni possa essere considerato un giocatore maturo. Chi ci guadagnerebbe tra Roma e Fiorentina in un eventuale scambio con Biraghi? A priori è difficile dire quale dei due club ci guadagnerebbe, sono entrambi due giocatori di qualità. Occorre vedere chi dei due potrebbe adattarsi meglio alla situazione. Cutrone è un giocatore fortissimo in area di rigore: alla sua età in pochi hanno fatto quello che ha fatto lui. Ovviamente il ragazzo ha bisogno di giocare con continuità, la costanza è un valore fondamentale per un attaccante. La concorrenza a Firenze è molto ampia, starà a lui ritagliarsi il giusto spazio nello scacchiere viola”.