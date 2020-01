Bergomi: “Cosa si può chiedere di più a Biraghi? Fa il suo, ma…”

Giuseppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter e oggi seconda voce di Sky Sport, dagli studi dell’emittente satellitare ha commentato il pareggio dei nerazzurri contro il Lecce. Duro il suo commento su Cristiano Biraghi, all’Inter in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina. Queste le sue parole: “A Conte manca un giocatore che salta l’uomo e crea superiorità numerica. Cosa puoi chiedere di più a Biraghi e Candreva? Fanno il loro lavoro, ma quelli sono. L’Inter non avrebbe dovuto subire gol subito dopo aver sbloccato faticosamente l’incontro”.