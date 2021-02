Bergomi: “Due giornate a Milenkovic un errore. Quell’espulsione non ci stava”

Due giornate di squalifica: il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, dovrà saltare le prossime due gare in campionato dei viola. Eppure tutti hanno visto quello che era successo contro il Torino, ovvero quanto avesse simulato il centravanti granata Andrea Belotti, inducendo l’arbitro Di Bello in errore.

Di questo avviso è anche l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale, Giuseppe Bergomi, intervenuto su Lady Radio: “La squalifica di due giornate al serbo è un errore. La situazione andava gestita in maniera diversa. Milenkovic non meritava di essere buttato fuori, quell’espulsione non ci stava”.