Bergomi: “La Fiorentina si ricorderà dei sei gol presi all’andata col Napoli. Firenze storicamente un campaccio per gli azzurri”

Prima il Cagliari e poi il Napoli. La Fiorentina questa settimana troverà questi due avversari sulla propria strada. La speranza di tutti è, ovviamente, che già stasera si chiuda in qualche modo la pratica salvezza.

Una Fiorentina già salva non sarebbe però sinonimo di gara facile per il Napoli. Di questo è convinto l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale, ora commentatore per Sky, Giuseppe Bergomi, che ha detto: “Questi sono ragionamenti che Gattuso non farà mai. Anche perché la Fiorentina si ricorderà di aver preso sei gol dal Napoli all’andata. Poi saranno anche le ultime partite in viola di Iachini, il quale vorrà lasciare sicuramente un bel ricordo e c’è un Vlahovic molto motivato a voler continuare a segnare. Senza dimenticarci che ci sono dei campi dove fai tendenzialmente fatica e Firenze è uno di questi per il Napoli“.