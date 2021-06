Bergomi: “Se la Fiorentina acquistasse questi tre giocatori, farebbe un salto di qualità. Gattuso rigenererà la squadra”

Beppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter e campione del mondo con l’Italia nel 1982, ha parlato di Fiorentina a Lady Radio.

Ecco le sue parole: “La Nazionale italiana sembra un club da come giocano insieme, buona parte di merito è da dare a Mancini che mi ha stupito molto. Non sono sorpreso, perché i risultati fatti negli ultimi mesi non si fanno per caso. Oliveira, Gonzalez e Guedes? Sono tre profili importanti. Se la Fiorentina riuscisse ad acquistarli tutti e tre, avrebbe un’impronta diversa e nuova e farebbe un salto di qualità. Sono tre calciatori che a me piacciono molto. Gattuso? Rino a me piace, in poco tempo saprà rigenerare la squadra e creare un gruppo senza alibi perché le responsabilità se le prende tutte lui”.