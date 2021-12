Bergonzi: “Doveri è ormai per distacco, il miglior arbitro della serie A”

L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato così a TMW, estendendo un giudizio positivo su Doveri, arbitro di Verona-Fiorentina: “I vertici sono stati obbligati a mettere le nuove leve, in quanto i top dovranno smettere tra poco. I ragazzi giovani hanno fatto benissimo. I tre flop sono Abisso, perché mi piace molto però negli ultimi due campionati non ha fatto il cambio di passo per diventare a livello degli internazionali”.

Poi ha aggiunto: “Primo posto a Doveri, che ormai in assoluto è il migliore della Serie A. Ha diretto impeccabilmente Juve-Milan, Milan-Inter, è per distacco il migliore