Bergonzi: “Fabbri mette a disagio tutti gli arbitri. Dovrebbe chiedere scusa. Gli serve un riposo lungo”

L’ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto a TMW Radio parlando anche di Micheal Fabbri, arbitro sotto la lente d’ingrandimento dopo alcuni errori tra cui quelli in Lazio-Fiorentina: “Sono amareggiato e deluso da ex arbitro per quello che ho visto. Mette a disagio tutti i suoi colleghi, l’Aia e il designatore, è un errore inconcepibile. Dovrebbe chiedere scusa, non si capiscono le motivazioni. Credo che sarà sospeso, gli serve un riposo lungo”.

Mentre sui tanti rigori concessi dopo il lockdown: “Si sono visti errori da parte di tutti, con rigori dati con troppa facilità. Il regolamento sicuramente non aiuta. Ma non è un alibi. Manca attenzione e concentrazione da parte dei fischiett

