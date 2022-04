Bergonzi: “Non c’è il fallo di Pinamonti su Terracciano, è incomprensibile perché sia stato annullato il gol. Divento matto per queste cose”

L’ex arbitro di Serie A Mauro Bergonzi, intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio, ha detto la sua sul gol annullato dal Var all’Empoli nella gara contro la Fiorentina per fallo di Pinamonti su Terracciano.

“In occasione del presunto contatto tra Pinamonti e Terracciano è intervenuto Maresca, che era al Var. Non ho idea di cosa Massimi abbia potuto vedere al monitor: non c’era niente di eclatante, era soltanto un contrasto di gioco. Non c’è niente, è incomprensibile ill motivo per cui l’arbitro abbia annullato quel gol. Da quel momento in poi, per il direttore di gara la partita si è messa in salita. Per questo cose divento matto perché un collega è stato messo in difficoltà”.